Agi.it - Marina Berlusconi, "Meloni merita rispetto e stima"

Leggi su Agi.it

AGI - "In Europa, in questo momento, ci sono tante destre. Quella italiana, e credo che tutti dovrebbero dargliene atto, riesce a mantenere una posizione di equilibrio e piena adesione ai valori democratici. Mi lasci dire che chi si è inventato il nostro centrodestra trent'anni fa ci aveva visto lungo. Oggi viviamo una fase storica molto difficile e il ruolo di Giorgiaè decisamente complesso: sono convinta che meritiper quello che sta facendo". Lo dicein un'intervista pubblicata da "Il Foglio". "Purtroppo - aggiunge la presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori - la situazione appare molto diversa in altri Paesi dove i movimenti più radicali si stanno rafforzando: in alcuni casi addirittura dettano l'agenda delle forze più moderate. L'Europa deve svegliarsi.