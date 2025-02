Spettacolo.periodicodaily.com - Maria Tomba: Il Debutto di “REQUIEM (per un sogno)”

Da venerdì 14 febbraio, è disponibile in digitale “(per un)”, il primo album di, che ha partecipato al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte con il brano “Goodbye (voglio good vibes)”.Scopri, L’Album diVenerdì 14 febbraio, è uscito in digitale “(per un)” (ada.lnk.to/perun), il primo album di. La giovane artista ha partecipato al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Goodbye (voglio good vibes)” (Isola Degli Artisti / ADA Music Italy).Un Viaggio Interiore di Liberazione e Rinascita(per un) esplora il viaggio interiore di liberazione e rinascita, focalizzandosi sul superamento della sofferenza psicologica ed emotiva. L’opera affronta temi di prigionia mentale, autodistruzione e risveglio spirituale, culminando in un messaggio di rinascita attraverso l’accettazione del dolore che può essere trasformato in “energia creativa” e il confronto con le proprie ombre.