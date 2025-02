Uominiedonnenews.it - Mare Fuori 5: Ecco Chi Non Ci Sarà!

5 arriva con grandi novità: un nuovo regista, nuovi personaggi e trame avvincenti. Scopri tutto sulla nuova stagione e preparati ai colpi di scena!5: una stagione di grandi cambiamentiIl conto alla rovescia è iniziato:5 è in arrivo e promette di sorprendere con importanti novità. A partire dalla regia, che vede un passaggio di testimone significativo: Ludovico Di Martino prende il posto di Ivan Silvestrini dietro la macchina da presa, portando con sé una nuova visione per la serie cult.La quinta stagione, nata dall’idea originale di Cristiana Farina e sceneggiata da Maurizio Careddu insieme a Luca Monesi, Angelo Petrella, Sara Cavosi ed Elena Tramonti, ha richiesto ben 101 giorni di riprese, da giugno a ottobre 2024. Un impegno intenso che il nuovo regista ha raccontato sui social con entusiasmo: un’esperienza impegnativa, ma anche un’occasione per alzare ulteriormente il livello della produzione.