Marche per le imprese 82 milioni di euro per ricapitalizzazione e progetti green

Marche, per le imprese 8,2 milioni di euro per ricapitalizzazione e progetti green

La Regione ha avviato la nuova misura agevolativa per la capitalizzazione dellee altri strumenti e finanziamenti regionali per favorire l’accesso al credito. Interventi che sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, insieme agli assessori regionali al Bilancio e al Credito, Goffredo Brandoni, e allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini. Presenti inoltre Andrea Santori presidente Svem e Paolo Mariani soggetto gestore Credito Futuro. Rafforzare le aziende, strutturarle e rendere più facile l’accesso al credito a partire dai circa 8,2didestinati alla capitalizzazione delle, per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI, con possibilità di trasformazione da società di persone a società di capitali o di aumento del capitale sociale.