Ilgiorno.it - Marcell Jacobs spiato? Un altro testimone accusa il fratello di Filippo Tortu

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 febbraio 2025 – Spy Story – vera o presunta – dello sprint azzurro: spunta un. Oltre alle dichiarazioni messe a verbale di Carmine Gallo, l'ex ispettore di polizia a capo, secondo l', del presunto gruppo di cyber-spie di Equalize, c'è un'altra persona, sentita in veste didagli investigatori che stanno lavorando su questa complicata storia di (ipotetici) spie e spiati, che avrebbe individuato in Giacomodel velocistae lui stesso ex sprinter di discreto livello, il presunto mandante dello spionaggio ai danni del due volte campione olimpico. Da quanto si è saputo, infatti, un'altra persona sentita come, oltre a Gallo interrogato più volte sui diversi filoni dell'indagine del pm Francesco De Tommasi e dei carabinieri del Ros e del Nucleo investigativo di Varese e che è ai domiciliari da fine ottobre, avrebbe parlato di Giacomo, indagato per concorso nelle intercettazioni abusive, come di colui che avrebbe chiesto a Gallo di acquisire informazioni, riferibili al 2020 e al 2021, su esiti di analisi del sangue di- mai coinvolto in vicende di doping - e su contenuti di telefonate e chat tra lui e il suo staff, tra cui pure l'allenatore e il nutrizionista.