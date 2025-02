Lanazione.it - Maratona di San Valentino, ternano sul podio. Gianfilippo Grillo si piazza al secondo posto

Oltre 1800 atleti, più di 500 appassionati e un contorno di amici e familiari che ha portato circa 4mila persone lungo le vie del centro per la tredicesima edizione delladi San, che come tradizione si è sviluppata sulla doppia distanza dei 42 e dei 21 chilometri (la Mezza) coinvolgendo tanti appassionati nella Family Run e nella Dog Run. Altra novità di quest’edizione 2025 ildeldellaoccupato da undella Athletic Terni. Primo a tagliare il traguardo delladi San, per ilanno consecutivo, Abdellah Latam, della International Security, con il tempo di 2 ore 17’25, staccando di circa quindici minuti il campione di casa. Tra le donne, prima sulancora una volta Paola Salvatori, della Us Roma, con due ore e 53’33.