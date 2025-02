News.robadadonne.it - Manila Nazzaro: “Volevo dare un figlio a Stefano, non ci sono riuscita”

Ospite nella puntata del 16 febbraio di Verissimo, l’ex Miss Italiaha parlato del suo primo anno di matrimonio con il ballerinoOradei, sposato lo scorso maggio, ma anche della ricerca di un, il terzo per lei, dopo i due avuti dall’ex marito Francesco Cozza, non andata a buon fine. “Ci abbiamo provato, ma non ci”, ha detto.“stati mesi complicati. Ogni tanto sui giornali leggevo ‘incinta’, ma non è così – ha aggiunto l’ex modella, che ha sposato il ballerino dopo una lunga relazione con Lorenzo Amoruso – Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci. Non ho però il rammarico di non averci provato, è un percorso difficile fisicamente e emotivamente”.“Siamo una famiglia comunque – ha poi spiegatoquando Silvia Toffanin le ha chiesto se fosse dispiaciuta – il dispiacere c’è perché per quanto mi riguarda, avrei fatto di tutto per realizzare questo sogno per