Quotidiano.net - Manifattura intelligente ed Erp per rilanciare l’industria del Paese

NEL TERZO TRIMESTRE del 2024 la produzione è diminuita di oltre il 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e a settembre 2024 il fatturato delha subito una contrazione del 5,7% annuo. Una risposta alla contrazione della produzione può arrivare dallo smart manufacturing. Laconsente alle aziende del settore industriale di ottimizzare i processi, eliminare inefficienze e migliorare la produttività, aspetti cruciali per affrontare il calo che la produzione industriale italiana sta vivendo da 21 mesi consecutivi. In questo contesto, l’implementazione di software ERP (Enterprise Resource Planning)gioca un ruolo chiave, ottimizzando le operazioni e migliorando l’efficienza complessiva delle aziende. Centro Software, azienda di riferimento nel mercato italiano nello sviluppo di soluzioni ERP, offre un sistema di gestione integrata che consente alle imprese di affrontare le sfide della smart manufacturing, con strumenti avanzati e innovativi, trasformando le criticità in opportunità di crescita sostenibile.