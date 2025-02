Lanazione.it - Mani dipinte di rosso. E un grido: "Giustizia"

diper chiederee lanciare un messaggio basta stragi sul lavoro. A un anno dalla tragedia di via Mariti dove il 16 febbraio 2024 morirono cinque operai per il crollo di una trave, ora ci sono impronte color sangue. Ifestanti si sono colorati i palmi e hanno lasciato un segno sul recinto del cantiere. "Le nostre vite valgono di più dei vostri profitti", si legge in uno striscione. Oltre cento persone hanno ricordato le vittime nel corso di un corteo intorno all’area del cantiere. "Basta supermercati, basta cemento", recita un altro cartello. Gli attivisti tengono dei fazzoletti legati intorno al collo con il bavero che scende sulla schiena e recita una frase inequivocabile: "Facciamoci un parco". Un concetto ribadito con forza da Sandro Targetti dell’assemblea 16 febbraio: "Da un anno denunciamo che quei lavoratori sono stati uccisi per mancanza di sicurezza e rivendichiamo il fatto che qui deve nascere un parco".