Manfredi: "Non c'è allarme per la sicurezza strutturale"

Tempo di lettura: 2 minuti“Noi stiamo monitorando con grande attenzione tutte le strutture. Abbiamo gli accelerometri, stiamo facendo ispezioni continue. Non ci sono motivi diper la. Mi rendo conto che per i cittadini è uno stress, ma purtroppo dobbiamo convivere con il fenomeno che esiste da secoli”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano, in relazione alle verifiche avviate a seguito delle scosse nei Campi flegrei che si sono avvertite distintamente anche in alcuni quartieri del capoluogo. “Non ci sono stati danni strutturali – ha spiegato – in qualche scuola si è verificata qualche cavillatura dell’intonaco e stiamo intervenendo rapidamente, ma non c’è motivo di. C’è pressione ma dobbiamo essere sereni”. Il primo cittadino ha ribadito che si è in presenza “di uno sciame sismico che rientra, come ha sottolineato l’Osservatorio vesuviano, nella dinamica fisiologica del bradisismo nei Campi flegrei.