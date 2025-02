Ilfattoquotidiano.it - “Mancava pure l’acqua, l’abbiamo comprata al supermercato”: affamati al matrimonio, agenzia di catering dovrà risarcire gli sposini per 16mila euro

“Durante il banchetto siamo dovuti addirittura uscire per andare ala comprareperché l’avevano dimenticata”. Insomma unda dimenticare quello di dueche si sono sfogati in una intervista a Il Corriere della Sera.Doveva essere il giorno più bello della loro vita e, invece, è stato un incubo. Inizialmente sembrava che ilper accogliere gli ospiti fosse organizzato di tutto punto: dalle bevande agli antipasti, fino ai piatti principali e il dolce. Nulla di tutto questo. Il giorno fatidico, il 10 settembre 2022, è arrivato ma è andato tutto storto, appena finita la cerimonia dela Siena.La coppia ha firmato e pagato in anticipo, ma sono rimasti bocca asciutta nel vero senso della parola tanto che le bevande sono state acquistate alvicino.