Man mano che le società si evolvono e lo stigma nei confronti delle "zitelle" scompare, le donne possono permettersi di essere molto esigenti. E, spesso, rinunciano alla relazione di coppia (guadagnandoci)

In America se ne parla come di un dato di fatto: siamo in Recessione romantica. I sondaggi post-elettorali hanno mostrato una differenza del 14% nel sostegno a Trump tra uomini enon sposati. E questa distanza di orientamento politico – che non è ovviamente solo politico -, ha complicato in modo definitivo le relazioni sentimentali. Ma non stiamo assistendo solo«lenta e silenziosa fine del romanticismo americano», come dice Faith Hill in un saggio sull’Atlantic. Il fenomeno, secondo diversi studi, sembraglobale: “single è meglio” è una sensazione diffusa in generale nel mondo. Soprattutto tra le. Single e felici: i consigli per imparare a stare bene con se stesse X Leggi anche › Stop al sesso (e agli uomini): che cos’è il movimento femminista “4B”, dCorea all’America di Trump Romantic recession, perché alleetero conviene (e piace)singleNon sorprende che molteeterosessuali single, soprattutto laureate, siano diffidenti neidegli uomini che sostengono Trump.