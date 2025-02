Thesocialpost.it - Mamma scomparsa ritrovata nel canale, il dolore del marito: “Non ha retto alla morte di nostro figlio”

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia senza fine. Ladelaveva spento ogni speranza nel cuore di una madre. Dopo giorni di ricerche, i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita neldelle Fratte, a Cappella Maggiore, nel Trevigiano.Leggi anche: Dramma in Italia,e moglie trovati senza vita così in casa: la terribile scopertaIl dramma familiareLa donna aveva 57 anni, li aveva compiuti il 6 febbraio. Da tre mesi viveva uninsopportabile per la perdita del23enne, morto lo scorso dicembre. A raccontare il suo strazio è l’ex, distrutto dnotizia:“Non riusciva a sopravviveredel. Era distrutta dal. Lei, una roccia, si era sbriciolata. Era crollata. La sera della sua, alle 21 di mercoledì, mi ha spedito su WhatsApp due foto delragazzo.