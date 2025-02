Biccy.it - Malumore e sfogo di un cantante dietro le quinte di Sanremo

Venerdì scorso sul finale della serata delle cover del Festival di2025, Bresh e Cristiano De Andrè hanno iniziato a cantare Creuza de mä di Fabrizio De Andrè, ma le cose non sono andate bene, o meglio – come dice il Corriere della Sera – è stato “un vero disastro” e non per colpa dei due artisti. Ilanche sul palco era evidente.La musica è partita, ma il microfono di Bresh ha smesso di funzionare e così Carlo Conti ha interrotto la performance ed ha cercato di stemperare la tensione buttandola sul ridere: “Nulla di grave, ripartiamo, così anche il pubblico riascolta la canzone una seconda volta“. L’esibizione è ripartita, ma questa volta si è staccato un filo del microfono di De Andrè, Bresh ha cercato di aiutarlo e poi è intervenuto un tecnico, permettendo ai due artisti di continuare a cantare (con Cristiano visibilmente dispiaciuto e anche un po’ irritato).