Maltempo Usa un tornado distrugge alcune zone di Alabama

Almeno nove persone sono morte nell’ultima ondata diche ha colpito gli Usa, di cui otto in Kentucky e una in Georgia. L’è stata colpita nella notte da unEF-1 nella contea di Hale, le tempeste in quella zona e in altre parti dello Stato hanno danneggiato diverse case, abbattuto alberi e distrutto le linee elettriche, al momento non si segnalano feriti. Ad Atlanta, secondo i vigili del fuoco, una persona sarebbe morta schiacciata da un grosso albero caduto su una casa nelle prime ore di domenica. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, sono attese temperature fino a 50 gradi sotto zero (meno 45,6), nella maggior parte del Nord Dakota, che rimane sotto “allarme freddo estremo”, insieme ad ampiedel Sud Dakota e del Minnesota.