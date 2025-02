Ilfoglio.it - Make morbillo great again

A gennaio 2025 è stato segnalato il primo caso confermato diin Texas per quello che si sta rivelando il peggior focolaio nello stato da almeno trent’anni. Ad oggi, il numero di casi confermati continua a salire, con almeno 48 infezioni accertate al 14 febbraio e oltre una dozzina di persone ricoverate in ospedale. Gli esperti sottolineano che i casi confermati rappresentano solo una frazione del totale reale, dato che ilè una delle malattie più contagiose conosciute e il numero di infezioni non diagnosticate è presumibilmente molto più alto. L’andamento del focolaio texano, ricavabile a fatica dalle notizie uscite qui e là a partire da gennaio vista la nuova politica censoria dell’amministrazione Trump in tema di dati epidemiologici, si inserisce in un contesto tipico delle malattie altamente contagiose in una popolazione con bassa immunità.