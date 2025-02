.com - Mahmood ha presentato il nuovo singolo Sottomarini al Festival di Sanremo 2025

hailnella serata finale deldi, a maggio termina il lungo tour con cinque date nei palazzettiDopo aver co-condotto la quarta serata della 75° edizione deldial fianco di Carlo Conti e in coppia con Geppi Cucciari,è tornato a sorpresa sul palco dell’Ariston durante la finale per presentare live in anteprima il, presto in uscita, una ballad che fa immergere l’ascoltatore nell’universo intimo dell’artista. Un racconto sincero, a cuore aperto, dove idiventano una metafora per descrivere la profondità, senza fermarsi alla superficie. L’infanzia è il punto di partenza del brano ma anche un simbolo universale di purezza, autenticità, amore incondizionato, di vita senza maschere, del prendersi cura e preservare il bambino interiore che ha dentro di sé.