Maddison rivela che gli poliziotti critiche su WhatsApp … come dice Spurs Hero i social media sono costantemente in faccia

2025-02-16 21:45:00 Il web non parla d’altro:L’eroe del Tottenham Jamesspera che il suo gol contro il Manchester United sia stato “goduto” da “alcuni” dopo aver tenuto un dito sulle labbra mentre celebrava il suo ritorno dopo cinque partite ferite.Il registaha segnato per la decima volta in tutte le competizioni nel 2024/25 per dare a Ange Postecoglou una prima vittoria in otto partite della lega di casa e li solleva sopra lo United al 12 °.“Il Gaffer parla sempre di bloccare il rumore esterno, ma può essere difficile”, ha detto il centrocampista a Sky Sports dopo la vittoria per 1-0, avendo contribuito con otto gol e tre assist in 16 partenze della Premier League in questa stagione.“Èinin questi giorni suie con le persone che lo inviano su, specialmente quando you’re Un nome grande e di alto profilo.