Secoloditalia.it - Macron l’iperattivo “pasticcione”: a Parigi l’ultima alzata d’ingegno di una ‘grandeur’ in confusione

Leggi su Secoloditalia.it

Con la solita grandeur Emmanuelha lanciato il “supervertice sulla sicurezza europea” – oggi a–. Nome altisonante per un summit convocato troppo in fretta, “pasticciato”. Un modo per darsi pose da primo attore in un momento in cui neanche a casa propria potrebbe fare tanto il “galletto”. E’ tanto vero questo che anche il suo ministro degli Esteri Jean -Noël Barrot ha ridimensionato il pomposo “supervertice” a “riunione di lavoro”, anzi a non meglio precisati “colloqui”. Conosciamo ormai le smanie di protagonismo die le sue fughe in avanti. Ve lo ricordate il 2 maggio scorso cosa disse a proposito della guerra Ucraina-Russia? “Non dobbiamo escludere nulla perché il nostro obiettivo è che la Russia non possa mai vincere”. Intervistato dall’Economist, il presidente francese Emmanuela ventilava un possibile dispiegamento di truppe di terra in Ucraina.