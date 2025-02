Game-experience.it - MachineGames guarda oltre Indiana Jones e L’Antico Cerchio e promette “cose fantastiche”

Dopo il successo diè già proiettata verso il futuro con nuovi progetti in sviluppo. La conferma arriva direttamente da Nicole Akerlid, responsabile HR dello studio, che in un post su LinkedIn ha dichiarato che il team sta lavorando su “davvero” e ha aperto numerose posizioni per programmatori, animatori e artisti.Come condiviso prontamente da PSU, questa dichiarazione suggerisce che il team di sviluppo di proprietà di Bethesda (e di conseguenza di Microsoft), nota anche per il reboot di Wolfenstein, abbia già avviato un nuovo progetto importante, probabilmente un altro titolo AAA finanziato da Microsoft Gaming. Sebbene non siano stati rivelati dettagli concreti, l’entusiasmo con cui il team sta cercando nuovi talenti lascia intendere che si tratti di qualcosa di ambizioso.