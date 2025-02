Donnapop.it - Ma perché di colpo Amadeus è diventato il male assoluto?

Non crederete mica sia un caso il fatto che, il re Mida degli ascolti Rai, disiail simbolo di tutti i mali dei nostri tempi. Non penserete sia un caso il fatto che non ci siano state polemiche sul cachet di Carlo Conti, mentre ai tempi dinon si parlava d’altro. Non penserete sia un caso che vari artisti, Cristicchi in testa, si sentano in diritto di mettere in dubbio la qualità dei Festival di. Ebbene, non è un caso.C’è la precisa volontà di demonizzaree segnare una linea di demarcazione netta tra lui e ciò che è venuto dopo: èl’emblema del trash, della bassa qualità, della mancanza di gusto, mentre Carlo Conti rappresenta ordine, sobrietà, ma soprattutto tradizione. No, non è un caso nemmeno che l’opinione pubblica parli (o non parli) di certe cose: l’informazione sposta il dibattito dove vuole e l’informazione è manovrata dalla politica.