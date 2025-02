Donnapop.it - Ma è vero che Fedez ha litigato con la sua assistente Eleonora Sesana? La verità è diversa: ecco la prova

Leggi su Donnapop.it

e il rapporto con la suaè spesso sotto i riflettori e di recente si è parlato molto di un loro presunto e burrascoso litigio. Cosa c’è diedsono molto uniti e da anni lei cammina al fianco del rapper di Rozzano, non solo come– e quindi in maniera strettamente professionale – ma anche in qualità di amica. Nell’estate della separazione da Chiara Ferragni, il cantante ha speso parole al miele per la sua collaboratrice.Fonte: InstagramDurante la finale di Sanremo Giovani, quandosi è presentato sul palco visibilmente scosso, in tanti – successivamente – hanno parlato di un litigio terribile con l’. In parte questo è, ma la realtà – ancora una volta – sarebbe un’altra: come è stato chiarito da Fabrizio Corona, poco prima che il rapper si presentasse vicino Carlo Conti, aveva tentato il suicidio in albergo.