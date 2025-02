Ma chi è? Caos a Uomini e Donne dama entra in studia e poi scompare | tutti increduli

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento clamoroso anella puntata trasmessa nel pomeriggio del 17 febbraio su Canale 5. Maria De Filippi e le altre persone presenti in studio sono rimaste stupefatte, quando una delle protagoniste del dating show è parsa veramente in grande confusione. Ha fatto il suo ingresso, è partito il jingle e poi è successo qualcosa di imprevedibile.Le immagini tratte dasono diventate sui social più che virali. Questa protagonista ha commesso una vera e propria gaffe davanti a. Una brutta figura, ovviamente involontaria, che ha fatto sorridere la conduttrice, il pubblico in studio e pure i telespettatori da casa.Leggi anche: “Lo ha mollato”., finita tra Francesca e Gianluca: lei non gli risponde più al telefono, protagonista fa una gaffe in studioPraticamente questa protagonista diha sbagliato l’ingresso, infatti non ha fatto le scale in maniera corretta e ha preso l’uscita invece di scendere regolarmente in studio.