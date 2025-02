Tvzap.it - Lutto per Totti e la sua famiglia: chi è morto

Francescopiange la morte del suo animale domestico. L'ex capitano della Roma ha dovuto dire addio a Diego, il suo fedele Labrador, che per dieci anni è stato una presenza costante nella sua vita. Le parole di Francesco e della suasui social testimoniano quanto fosse speciale il legame con Diego, che ha lasciato un vuoto incolmabile nei loro cuori.Il legame tra Francescoe DiegoFrancesco, ex capitano della Roma e icona del calcio italiano, ha sempre mostrato un profondo affetto per gli animali. Diego, un Labrador, è stato al suo fianco per dieci anni, diventando un membro della