Lusso | le innovazioni nella produzione tessile

Ilriporta all’attenzione dei grandi brand il discorso sulleproduttive per ile tutto il percorso dietro all’abito e la sua ideazione. Questo approfondisce il controbuto del luxury nel fare dell’abito il simbolo della crescita produttiva, anchesua realizzazione ed uso di specifici materiali. Dalle micro alle macro produzioni il capo conosce nuove pratiche di tessitura.: ilIl percorso si muove in una di crescita per l’abito e la sua finitura. Questo è fatto di nuovi percorsi produttivi che instaurano una continuità con il prodotto presentato. Si può definire una ‘’produttività lineare’’ perché si muove per una linea comune. L’ideazione viene dai grandi gruppi di proprietà che lavorano a più produzioni avendo più brand.L’innovazione dei brandI brand rappresentano ad ora il simbolo di questa innovazione perché uniscono alle nuove pratiche quelle storiche.