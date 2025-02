Ilgiorno.it - L’Urania si ferma in casa e benedice la sosta. Cardani: "Tanti infortuni"

Siinall’Allianz Cloud la corsa delMilano che ha perso tra le mura amiche contro la lanciata Avellino che così ha proprio raggiunto i Wildcats in classifica. È finita 76-85 la gara per gli irpini, ma lo scarto si è formato subito nel primo periodo chiuso sul -10. Eppure la formazione di coach Marco(nella foto) era riuscita lentamente a recuperare arrivando anche sul 55-53 quando Potts l’aveva trascinata avanti. Proprio quel +2 è stato il massimo vantaggio dei milanesi visto che poi Avellino ha subito ripreso la partita per mano fino ad allungare nel finale verso il +9 del 40’. Ovvio che l’assenza di Gentile nel roster della Wegreenit ha creato non pochi problemi unita anche all’o di Cesana già nel primo periodo, anche se gli americani Potts e Udanoh hanno fatto un passo avanti segnando 31 punti in coppia.