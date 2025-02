Lanazione.it - L’Università di Pisa in prima linea per l’istruzione superiore in Palestina e Giordania

, 17 febbraio 2025 - Al via "Base- Bologna for Science Education in Palestine and Jordan", il progetto Erasmus+ che vededicome unico partner italiano insieme aldi Barcellona e numerosi atenei palestinesi e giordani, e che si pone l'obiettivo di riformarein, rafforzando la qualità dei corsi di laurea e il riconoscimento internazionale dei titoli di studio. L’Ateneono è parte di un’iniziativa strategica che punta ad alre i sistemi universitari locali agli standard europei, migliorando l’accreditamento e la sostenibilità della ricerca scientifica. Il progetto, coordinato dall’An-Najah National University in, è stato ufficialmente avviato con un kickoff meeting svoltosi recentemente ad Amman.