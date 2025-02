Laspunta.it - L’Ugl di Frosinone si prepara alla elezioni RSU di aprile

E’ stato un incontro conoscitivo e importante nei contenuti quello tra il Segretario Provinciale UGL AutonomieAntonella Pulciani e il nuovo Segretario Regionale Alessandro Garofalo appena eletto.Accompagnato dal Segretario Confederale Regionale Armando Valiani, Garofalo ha voluto toccare con mano la realtà della provincia di, gettare le basi per una stretta collaborazione con la UTL e iniziare a costruire una struttura territoriale più funzionale e operativa con idee e progetti su cui lavorare. “Ci siamo trovati subito in sintonia – ha spiegato Antonella Pulciani – sulla volontà di lavorare assieme in un momento tra l’altro importante come quello che stiamo vivendo, alle porte delleper il rinnovo delle RSU che si terranno ad”.La sinergia con la struttura regionale darà maggiore forza al lavoro che, la UTL frusinate sta svolgendo in queste settimane: “Stiamo incontrando tanti lavoratori nelle strutture delle autonomie della provincia – sottolinea Pulciani – e sto notando come la nostra sigla sia accolta con grande favore.