Quotidiano.net - Ludovico Einaudi: "Ritratti d’estate e ricordi. Dedicati a nonno Wando"

Tutto è nato, assicura, da una suggestione inaspettata. Il viaggio nella memoria chesi regala sulla soglia di quei 70 anni in arrivo a novembre è fatto disgranati come le immagini virate nostalgia del vecchio Super 8 rubato dal videoclip di ‘Rose Bay’ per preannunciare l’uscita dell’ultimo album ‘The Summer Portraits’. "Su quella musica abbiamo provato a girare un video, ma alla fine la narrazione che ne affiorava era palesemente falsa" ammette il compositore piemontese, quarto artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify. "Così mi sono ricordato di aver da poco digitalizzato alcuni filmini girati in vacanza da bambino e ho pensato di usare quelli, che combinati con la musica trasmettevano una grande verità". Nella pellicola compare pure suo padre Giulio. "Papà amava essere cinico, ma in privato era una persona molto ironica ed emotiva.