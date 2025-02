Lettera43.it - Lucio Presta sulla rottura con Amadeus: «Fu mal consigliato in famiglia»

duro nei confronti di. A poco più di un anno dalladei rapporti con il conduttore, l’ex manager – che nel 2025 ha chiuso anche con Paolo Bonolis – è tornato sul divorzio dall’ex direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2020 al 2024. «A dicembre 2023, le nostre strade si sono separate perché lui ha deciso di andare altrove», ha spiegato. «Dopo quella decisione, mi sembrava assurdo andare lì a Sanremo, infatti non ci sono andato». E poi la stoccata: «Quando arrivi a una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno di nessuno. Se sei mal, soprattutto in casa e in, rischi di non vedere bene le cose che vedevi prima. Pensi di poter camminare da solo. La vita, invece, ci insegna che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli».