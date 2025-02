Biccy.it - Lucio Presta parla di Amadeus e punta il dito sulla famiglia

Leggi su Biccy.it

oggi è stato ospite di Maschio Selvaggio, il programma radiofonico di Rai Radio 2 condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.Il noto agente è così tornato are dicon cui ha collaborato fino a dicembre del 2023. “A dicembre 2023 le strade mie e disi sono separate perché lui ha deciso di andare altrove. Dopo quella decisione mi sembrava assurdo andare lì a Sanremo nell’edizione del 2024, ndr, infatti non ci sono andato. Diciamo che il Festival era già pronto, perché a dicembre è tutto pronto e noi lo avevamo preparato insieme“.A prendere la decisione di interrompere la collaborazione lavorativa conè stato. Una decisione che il manager attribuisce in parte alla sua. “Quando arrivi ad una certa consapevolezza pensi di non aver bisogno più di nessuno.