Davidemaggio.it - Lucio Presta: “Amadeus mal consigliato in famiglia”

Leggi su Davidemaggio.it

torna a parlare di. E questa volta aggiunge un altro tassello nella discussa rottura tra i due avvenuta a dicembre 2023. Intervenuto a Maschio Selvaggio, trasmissione di Rai Radio 2 condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini,spiega:Quando arrivi ad una certa consapevolezza, intanto pensi di non aver bisogno più di nessuno. In più se sei mal, soprattutto in casa, soprattutto in, rischi di non vedere più bene le cose che vedevi prima. Quindi di punto in bianco uno dice: ‘posso camminare anche da solo’. La vita, invece, ci insegna – credo che il Festival sia iniziato con una frase di Bosso che diceva esattamente questo – che le cose si fanno insieme e mai da soli. I grandi successi arrivano insieme e non da soli.L’ex manager, dunque, fa riferimento ad un presunto ruolo della(di Giovanna Civitillo?) nella scelta didi interrompere il fortunato sodalizio professionale.