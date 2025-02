Ilrestodelcarlino.it - Lucio Corsi suona Wandrè, la chitarra del futuro

Reggio Emilia, 17 febbraio 2025 – Parla anche reggiano la splendida avventura sanremese di, la vera rivelazione del Festival 2025. Il menestrello grossetano nella serata finale della kermesse ha infatti eseguito la sua canzone, ‘Volevo essere un duro’,ndo unaelettrica firmata– una ‘Oval’ –, creata nel 1958 dal liutaio cavriaghese Antonio Pioli, che tra il 1957 e il 1968 ideò, e nella sua bottega realizzò circa 30 modelli, poi fabbricati in serie e marchiati con quello che, a lungo, fu creduto il suo soprannome:, appunto. In realtà era il suo secondo nome all’anagrafe, che il padre gli diede in omaggio a un cantante del tempo; poi il‘artista dellaelettrica’, dal titolo di un libro che ne racconta la vita, da adolescente lo modificò in