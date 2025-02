Lucio Corsi parla Tommaso Ottomano il chitarrista con lui sul palco | Topo Gigio? Il ratto è per tutti immondizia noi l’abbiamo portato a Sanremo

Leggi su Open.online

Dietro il successo dial Festival dic’è anche la mano di, che ha composto e prodotto insieme al cantautore toscano il brano Volevo essere un duro, e lo ha anche accompagnato suldurante le esibizioni della settimana alla chitarra. In realtà il primo lavoro diè il regista e a livelli anche piuttosto alti: due volte vincitore ai Videoclip Music Awards, diverse campagne pubblicitarie di livello planetario per marchi come Gucci, Prada, Versace e Moncler, ma anche il video di The Loneliest dei Maneskin, con cui ha vinto l’MTV Video Music Award per il miglior video rock.Vi aspettavate tutto questo?«Assolutamente no, siamo arrivati con la nostra “cazzimma”, sapevamo di poterci aprire ad un pubblico più vasto, ma che le persone capissero il brano e lo accogliessero con così tanto calore no.