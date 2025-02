Ilfattoquotidiano.it - Lucio Corsi non ha vinto Sanremo 2025 ma, forse, tutto torna

non ha, ma rimarrà sicuramente una delle cose più belle viste su questo palco, da diversi anni. Ma, ripensandoci,. La sua Volevo essere un duro hail premio della critica Mia Martini, un premio che proprio Mimì vinse tante volte e che dal 1996 in poi, prende il suo nome perché fu lei la prima a vincerlo in assoluto e perché lei è solo lei rappresenta davvero l’essenza di questo premio. È un riconoscimento dal valore enorme, non tanto perché esprime le preferenze degli addetti ai lavori, le cosiddette “persone che se ne intendono”, ma perché viene conferito alla canzone che più di tutte ha lasciato un segno nel Festival, che ha offerto un nuovo punto di vista, una riflessione, un’emozione indelebile.ci ha mostrato un altro Festival, quello della musica suonata per anni nei locali con due persone, quello degli abiti del tour riproposti sul palco dell’Ariston e le spalline della giacca tenute su da due pacchi di patatine, quello della delicatezza e delle gentilezza, di un uomo che riceve un vassoio di dolci dai fan e si affretta a cercare invano nelle tasche qualche soldo per pagare quel dono, finendo per staccare la spilla dal suo cappello per offrirla in cambio di quel gesto.