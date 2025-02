Bergamonews.it - Lucio Caracciolo presenta a Nembro il numero di febbraio di “Limes”

lunedì 17ildiin edicola. L’appuntamento è alle 21 al Modernissimo e ha per titolo “L’ordine del caos”.Si parlerà delle grandi questioni geopolitiche attuali, a partire dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, a un mese dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Un modo per capire cosa cambia a livello globale e che direzione imbocca la nostra Europa. Verrà esposta tutta la collezione della mostra cartografica geopolitica di Laura Canali con possibilità di illustrazione guidata dalle ore 20.30.Saranno presenti, direttore di; Laura Canali, cartografa die Mirko Mussetti, analista geopolitico di. Modera l’incontro Gigi Riva, giornalista.