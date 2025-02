Sport.quotidiano.net - Lucchese-Perugia 2-1, il Grifo passa subito in vantaggio poi crolla nella ripresa

Lucca, 17 febbraio 2025 – Disastro: illude con unlampo di Matos, poi si fa riprendere e addirittura superare dalla. I tre punti cruciali per il campionato se li aggiudica la squadra di casa che, così, spedisce ilall’inferno. In tribuna c’è anche il presidente Faroni, rientrato dall’Argentina e dopo quanto accaduto nulla è più così scontato. La società rifletterà sulla situazione che adesso vede ilal quintultimo posto insieme alla. Dopo il gol al 4’ ilva vicino al raddoppio ma poi esce dal campo e lascia allale speranze per crederci. Èche accade il patatrac, con i padroni di casa che conquistano l’intera posta. Una situazione incomprensibile e inaccettabile. La gara. Zauli, con più attaccanti a disposizione, sceglie una formazione offensiva per aggredire l’avversario.