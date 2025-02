Iltempo.it - Lucarelli stronca le teorie del Sanremo "patriarcale": "Le donne? Canzoni fiacche"

Ospite tutte le sere al DopoFestival e pronta, nel corso della settimana sanremese, ad aggiungere quel pizzico di pepe che accende il dibattito, Selvaggiaè intervenuta oggi via social sulla questione emersa nelle ultime ore. Dopo che Giorgia è stata esclusa dalla cinquina finale ed Elodie, nello spazio guidato da Mara Venier, ha preso di petto la stampa accusandola di non aver sostenuto a sufficienza le, la giornalista ha voluto fare chiarezza sulla polemica che ha definito "sciocca e pretestuosa". Il problema, secondo, non sta tanto nel diverso trattamento riservato a uomini ema è "musicale": "Leavevano mediamente (con poche eccezioni)più deboli e non c'erano nomi con una forza trainante come quello di Olly per le nuove generazioni. I nomi più forti come quello di Elodie avevanoe questo è un fatto che non dovrebbe scomodare questioni di genere.