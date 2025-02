Oasport.it - Luca Nardi sostiene Sinner: “Sempre dalla sua parte, a Roma spaccherà”

è a Doha e prenderàal torneo ATP500 dal tabellone principale, dopo aver superato le qualificazioni. Per il pesare una chance per fare bene, atteso a un primo turno in cui sarà chiamato a dare il meglio di sé contro il cinese Zhizhen Zhang.Un periodo in cuifatica a trovare continuità di rendimento, anche nella stessa partita, con problemi nella gestione soprattutto dei turni al servizio. La battuta, spesso, nonil tennis del pesarese e finora è questo l’handicap più importante nel gioco del talentuoso tennista nostrano. Vedremo come andrà a finire la partita contro il cinese.In caso di vittoria,potrebbe incrociare Carlos Alcaraz. Il n.3 del mondo giocherà quest’oggi contro il croato Marin Cilic e, salvo sorprese, vincere senza troppi patemi contro il vincitore degli US Open 2024.