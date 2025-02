Ilrestodelcarlino.it - Lotta agli evasori e meno aumenti del bus

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se il sindaco della città più progressista d'Italia (Bologna) pensa che l'aumento dei biglietti del bus lo paghino solo ricchi e turisti ha preso un granchio epocale. Il biglietto del bus serve a tutta quella quota di popolazione che ne ha necessità quotidiana e non può permettersi di circolare in auto. Capisco che occorra fare cassa per riparare a una ventennale incuria di fiumi, canali e torrenti, ma perché non inseguire le migliaia di posti letto affittati in nero sempre in danno dei più deboli? La risposta è semplice: è molto più facile aumentare le tasse che rincorrere un probabile elettore che evade. Francesco Galletti