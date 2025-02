Linkiesta.it - L’oscena esultanza dei putiniani dinanzi alla «pace per procura»

Raramente in vita mia ho assistito a uno spettacolo moralmente più ripugnante di quello offerto in questi giorni dai numerosi portavoce del regime russo. Più ancora delle insolenze contro il presidente della Repubblica e degli attacchi al giornalista del Corriere della sera Paolo Valentino, a indignarmi è l’apertaall’iniziativa diplomatica promossa da Donald Trump sull’Ucraina, in un dialogo diretto ed esclusivo con Vladimir Putin.Per non parlare degli utili idioti e degli inutili intellettuali di casa nostra, tutta quell’eletta schiera di analisti fino a ieri impegnata a sofisticheggiare e geopoliticheggiare sulla guerra per, modo elegante per diffamare gli ucraini come pupazzi degli americani, ma ora evidentemente soddisfattissima dellaperportata avanti da Washington e Mosca (stavo per scrivere: sull’asse Washington-Mosca, ma non voglio esagerare con i paralleli).