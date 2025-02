Oasport.it - Lorenzo Musetti non recupera dall’infortunio: forfait anche a Rio

Leggi su Oasport.it

La notizia era ormai nell’aria da alcune ore ma adesso è arrivatal’ufficialità, tramite un post su Instagram del diretto interessato.ha comunicato infatti che non parteciperà al Rio Open 2025, torneo ATP 500 in programma questa settimana sulla terra rossa, a causa di un infortunio che lo aveva già costretto pochi giorni fa a non disputare i quarti dell’ATP 250 di Buenos Aires.Il toscano, bloccato in Argentina da un risentimento muscolare al polpaccio, non è riuscito are in tempo per poter prendere parte al prestigioso torneo brasiliano in cui veniva accreditato della testa di serie numero 2.avrebbe dovuto sfidare al primo turno l’abbordabile cileno Tomas Barrios Vera, con la possibilità di vincere diversi incontri e macinare punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente alla top10 mondiale.