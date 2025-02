Ilgiorno.it - Lombardia sottozero: fino a quando durerà questo freddo? Cosa dicono le previsioni meteo

Milano, 17 febbraio 2025 –intenso in, almenoa venerdì. Se la pioggia dovrebbe restare lontano dalla regione per i prossimi giorni (dopo un inizio di febbraio piovoso) altrettanto non si può dire del gelo, che continuerà a farsi sentire in quadrosostanzialmente stabileal weekend. Domani le minime sarannoin gran parte della regione: al Nord niente piogge ma sono previsti passaggi nuvolosi dovuti a venti freddi dai quadranti nord-orientali. La svolta, verso temperature meno rigide, arriverà probabilmente sul finire della settimana. Milano 14022025 Grandine Grandinata improvvisa maltempo nel giorno di San Valentino foto Ansa Salmoirago Il tutto arriva dopo il “pazzo” San Valentino sul frontea Milano in poche ore si sono avvicendati sole poi tuoni, fulmini, pioggia e grandine che ha imbiancato il capoluogo la città come se fosse neve.