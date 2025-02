Ilfoglio.it - L’occidente al varco

Specialista dell’antica Roma e pensatore del declino delle civiltà, lo storico belga David Engels ha scritto “Le Déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la République romaine” e “Oswald Spengler. Introduction au Déclin de l’Occident”, dove amplia e modernizza il pensiero del filosofo tedesco. Engels dedica gran parte delle sue ricerche a Oswald Spengler. Che cosa l’ha spinta a interessarsi a questo autore e che cosa, secondo lei, rende la sua opera ancora attuale per comprendere l’evoluzione del? “Sono rimasto affascinato da Spengler fin dalla prima volta in cui ho letto un suo testo, all’età di 17 anni – un periodo della vita in cui si è facilmente influenzati da grandi idee o autori influenti, alcuni dei quali rimangono con te per il resto della vita” dice a Le Figaro.