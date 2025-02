Juventusnews24.com - Locatelli torna titolare? La decisione di Thiago Motta per PSV Juve. Le ultime sulle possibili scelte in Champions League

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24? Ladisul capitano bianconero: ecco leper PSVÈ già l’anti-vigilia della sfida dellacontro il PSV valida per il ritorno dei playoff di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dalle prime indicazioni che arrivano dalla Continassa si va verso il ritorno dadi Manuel.Il capitano bianconero, a riposo contro l’Inter, dovrebbere dal primo minuto con Thuram inizialmente in panchina.LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSVLeggi suntusnews24.com