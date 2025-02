Ilrestodelcarlino.it - Lo Zola è troppo forte. Novellara cade ancora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

PALL.62PREDOSA 84 PALLACANESTRO: Ferrari 8, Morini 14, Folloni 2, Rinaldi 3, Mingotti, Malagoli 11, Branchini 8, Bianchini ne, Maramotti 4, Riccò 3, Granata ne, Gandellini 9. All. Tellini. FRANCESCO FRANCIA: Chiusolo 2, Degregori 4, De Ruvo 2, Tosini 14, Bianchini 8, Balducci 3, Ranieri 20, Federghini 10, Rossi 6, Turrini 3, Pedini 2, Lovisotto 10. All. Mondini. Arbitri: Pezzoli e Ercolini di Bologna. Parziali: 16-17, 34-40, 45-64. Secondo stop di fila per la Pallacanestro(8), travolta in casa dalla Francesco FranciaPredosa (24). Contro un avversario in salute, che col successo di Bagnolo in Piano festeggia la quinta affermazione di fila, i biancorossi reggono un tempo, prima che il parziale di 11-24 del terzo periodo segni inesorabilmente il corso degli eventi.