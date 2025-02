Ilnapolista.it - Lo United non sa valorizzare i suoi giocatori: lo confermano Antony e McTominay (Telegraph)

Il Manchesternon è riuscito aalcuniche aveva in rosa e per cui aveva speso anche grosse cifre. Un esempio è: al Betis sta tornando quello visto ai tempi dell’Ajax e per cui loaveva investito circa 100 milioni di euro. In 4 match di Liga ha segnato 3 gol e fornito 1 assist.Ma non è l’unico che sta rendendo bene lontano dai Red Devils: Mason Greenwood, in diciotto mesi tra Getafe e Marsiglia, ha segnato 25 gol; Scottè a quota 7 gol e 4 assist col Napoli; Jadon Sancho 5 gol e 9 assist nei prestiti al Chelsea e al Borussia Dortmund.La rinascita deilontano dalloIlscrive a proposito:è probabilmente il flop più costoso nella storia dello. Ma è l’ultimo esempio di crescita esponenziale dopo essere fuggito da un club in crisi.