Lo United cola a picco. "L'unico modo per loro di essere tra i primi sei è se capovolgendo la classifica" (Telegraph)

Oliver Brown non usa mezzi termini per attaccare il Manchesterdi Amorim e quasi tutti i giocatori della rosa. Il primo è Hojlund, passato dall’Atalanta alloper la modica cifra di 75 milioni di euro. Ma per Brown “dovrebbeun insulto alla storia del Manchesterche Rasmus Hojlund indossi la maglia numero 9 un tempo onorata da Sir Bobby Charlton”.“Ma come per quasi ogni altra cosa in questa istituzione sclerotica, il passaggio dalla magnificenza alla mediocrità di rango è semplicemente accettato con insensibilità“.Leggi anche: Ora il Manchesterscopre che ha problemi finanziari e deve vendere Garnacho (Daily Mail)Hojlund l’emblema dell’inettitudine delloLo sfogo delarriva dopo la sconfitta di ieri sera in casa del Tottenham per 1-0. “Almeno Harry Maguire e Joshua Zirkzee hanno avuto la decenza al fischio finale di apparire mortificati dalla dodicesima sconfitta in questa stagione, il peggior girone di ritorno dellodalla stagione 1973-74, quella che si concluse con la retrocessione del club“.