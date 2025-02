Ilnapolista.it - Lo spionaggio industriale di Sainz: «Tutto quello che sapevo sulle Ferrari l’ho detto alla Williams»

Leggi su Ilnapolista.it

Carlossta facendo un legalissimo – e preventivabile –. Cacciato din favore di Hamilton è andatoe ha cominciato a “cantare”: ha svelato tutti i segreti della, o perlomeno della vettura che lui guidava e che ha aiutato a sviluppare, quella del 2024. Il fatto è che tra gli addetti ai lavoriè considerato un pilota-ingegnere, uno di quelli appassionati e molto bravi ad entrare nello specifico tecnico delle monoposto.Dopo la presentazione della FW47, Carlos ha confessato che tutte le informazioni tecniche in suo possesso ora sono in mano ai tecnici a Grove. E che molte cose sono state anche implementate per la sua prossima macchina: “Dmi sono portato tutte le informazioni che potevo. Ne ho già parlato, molte cose sono già state applicate”.