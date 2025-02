Ilfattoquotidiano.it - Lo sguardo delle studiose sulla Storia del Teatro: dopo decenni, il gap accademico sembra ridotto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladelfino a ieri è stata soprattutto un affare di uomini. Limitandoci al nostro Paese, fra i pionieri e i fondatori della disciplina è quasi impossibile rintracciare una figura femminile: Marco Apollonio, Silvio D’Amico, Giovanni Macchia, Carlo Ludovico Ragghianti, fra i primi, e poi Cesare Molinari, Ludovico Zorzi, Ferruccio Marotti, Ferdinando Taviani, Claudio Meldolesi, Fabrizio Cruciani, Franco Ruffini, Siro Ferrone. Forse l’unica eccezione è costituita da Elena Povoledo, colonna dell’Enciclopedia dello Spettacolo e grande specialista di scenografia e architettura teatrale, non a caso rimasta fuori dall’università.Situazione tanto più anomala, anche se ovviamente tutt’altro che inspiegabile, se si considera che ilè uno dei pochissimi campi in cui le donne, da quando vi sono entrate nella seconda metà del Cinquecento, con l’avvento del professionismo, non hanno subito discriminazioni ed emarginazioni.